Уровень фактической безработицы в Латвии в конце мая снизился до 7,9%

Безработица и среди женщин, и мужчин снизилась в мае на 0,2 процентного пункта, до 7,3% и 8,3% соответственно.

В то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), в конце мая составил 7,6%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в апреле.

ЦСУ также отмечает, что по сравнению с маем 2020 года уровень фактической безработицы снизился на 0,7 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы за год снизился на 0,8 процентного пункта.

В мае 2021 года в Латвии было 72,6 тыс. безработных, что на 1 тыс. меньше, чем в апреле, и на 11 тыс. меньше, чем в соответствующий период 2020 года, когда в Латвии на два месяца было введено первое чрезвычайное положение из-за пандемии Covid-19.

"Такого низкого числа безработных, которое наблюдалось в мае этого года, в Латвии не было с января 2020 года, когда в стране было 72,3 тыс. безработных", - отмечает ЦСУ.