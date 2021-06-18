Рижское "Динамо" подписало контракт с нападающим сборной Финляндии

Для 27-летнего форварда это будет первый опыт выступлений за пределами Финляндии.

Минувший сезон Тиивола провёл в составе команды финской лиги "Эссят", где в 37 матчах регулярного чемпионата забросил пять шайб и сделал 25 результативных передач. Ранее Тиивола выступал за команды "Эспоо Блюз" и "Лукко".

В этом сезоне хоккеист также дебютировал за национальную сборную и представлял Финляндию на чемпионате мира в Риге, где его команда заняла второе место. На ЧМ-2021 Тиивола провёл два матча, в том числе против сборной Латвии, сделав одну результативную передачу.