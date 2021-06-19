Сб, 19.06.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Франция потеряла очки в матче с Венгрией на Евро-2020

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Франции неожиданно не смогла обыграть команду Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020.

Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче в конце первого тайма открыл венгерский защитник Аттила Фиола. На 66-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт на табло.

Ничья в этом матче позволила французам набрать 4 очка и выйти на чистое первое место в группе "F". Венгрия с одним очком расположилась на третьей строчке и продолжает сохранять шансы на выход в плей-офф.

Помимо Франции и Венгрии, в группе "F" выступают команды Германии и Португалии, которые сыграют между собой сегодня в 19:00.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 19 июня, 19:00, Португалия - Германия
  • 19 июня, 22:00, Испания - Польша

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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