Франция потеряла очки в матче с Венгрией на Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче в конце первого тайма открыл венгерский защитник Аттила Фиола. На 66-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт на табло.

Ничья в этом матче позволила французам набрать 4 очка и выйти на чистое первое место в группе "F". Венгрия с одним очком расположилась на третьей строчке и продолжает сохранять шансы на выход в плей-офф.

Помимо Франции и Венгрии, в группе "F" выступают команды Германии и Португалии, которые сыграют между собой сегодня в 19:00.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

19 июня, 19:00, Португалия - Германия

19 июня, 22:00, Испания - Польша