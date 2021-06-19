Франция потеряла очки в матче с Венгрией на Евро-2020
Сборная Франции неожиданно не смогла обыграть команду Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020.
Сборная Франции неожиданно не смогла обыграть команду Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020.
Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился вничью - 1:1.
Счёт в матче в конце первого тайма открыл венгерский защитник Аттила Фиола. На 66-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт на табло.
Ничья в этом матче позволила французам набрать 4 очка и выйти на чистое первое место в группе "F". Венгрия с одним очком расположилась на третьей строчке и продолжает сохранять шансы на выход в плей-офф.
Помимо Франции и Венгрии, в группе "F" выступают команды Германии и Португалии, которые сыграют между собой сегодня в 19:00.
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