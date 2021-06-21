За прошедшие сутки выявлено 40 случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 103,6
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), информации об умерших не поступало.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), информации об умерших не поступало.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 105,5 до 103,6 случая.
За последние сутки проведено 3159 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 850 человек, 2496 заболевших коронавирусом умерли.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии было выявлено 1962 случая Covid-19. Остальные зараженные считаются переболевшими.
21 июня прошлого года в Латвии в течение дня не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19 или связанных с ним смертей.