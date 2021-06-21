В конце недели из водоемов вытащили тела трех утонувших

Как отмечает VUGD, в жаркую погоду жители много времени проводят на водоемах и иногда забывают о своей безопасности и осторожности. Служба призывает к ответственности за безопасность как себя, так и своих близких, особенно детей, чтобы отдых у воды не превратился в трагедию.

В субботу в Кокнесском крае спасатели нашли в пруду утонувшего и передали его сотрудникам Государственной полиции. В свою очередь в воскресенье в водоемах утонули два человека: в озере в Олайнском крае и в реке в Лубанском крае.

Сегодня около 4 часов утра спасателям поступил вызов из Сигулды, где мужчина прыгнул в реку с моста. На этот раз помощь VUGD не понадобилась - мужчина сам выплыл на берег. В свою очередь, вчера около 20:30 в VUGD поступил вызов в Огре, где мужчина тонул в реке. Спасатели доставили его на берег и передали врачам.

Вчера около 18:00 в VUGD поступил вызов в Царникавский край, где мужчина выплыл в море на игрушечной надувной лодке и не смог самостоятельно добраться до берега. Мужчину доставили на берег на лодке. Около 15:00 был получен вызов на пляж Ритабули в Риге, где на надувном матрасе по реке плыл несовершеннолетний. Помощь VUGD на этот раз не понадобилась - человек сам выплыл на берег.