В аварии в Латгале погиб человек

Авария, в которой погиб человек, произошла в Латгале.

В воскресенье в ДТП в Риге и ее окрестностях пострадали шесть человек. Четверо пострадали в Видземе, трое - в Латгале, двое - в Земгале и один - в Курземе. Двое из пострадавших - велосипедисты, еще двое - пешеходы.

Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом виде: троих - в Латгале и Видземе, двоих - в Рижском регионе и по одному - в Курземе и Земгале.

Вчера было составлено 229 протоколов за превышение скорости: 78 водителей оштрафованы в Рижском регионе, 61 - в Курземе, 36 - в Видземе, 27 - в Земгале и Латгале.