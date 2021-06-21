"Вины не признаю, БТ интервью не даю": расследование "дела о госперевороте" продлено до октября

"Не знаю, что им нужно, так как буду в режиме ожидания просто сидеть. Не знаю, что они хотят изменить, так как вины в сговоре не признаю, БТ интервью не даю", - добавил политик.

Зять Костусева Дмитрий Антончик считает, что рассчитывать на его освобождение в ближайшее время не стоит.

"В интернете сейчас активно обсуждается возможная амнистия для политзаключенных. Была небольшая надежда, что она коснется и Григория Костусева. Но, как следует из его последнего письма, срок следствия продлили до шести месяцев и в ближайшее время на амнистию рассчитывать нельзя", - отметил он в комментарии БелаПАН.

64-летнего Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. "Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

"Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели - агентура. Фамилия его - какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. - БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот - Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. - БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев появился там", - сказал Лукашенко.