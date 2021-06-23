Ср, 23.06.2021
И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем. Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"
Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"

За прошедшие сутки выявлено 102 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 89,2
Госпитализировано 12 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 102 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Не поступило ни одного сообщения о смерти от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек впервые с октября прошлого года снизился до уровня менее 100 случаев, составив 89,2 случая.

В понедельник сделано 5829 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 137 077 человек.

В латвийских больницах находятся 168 пациентов с Covid-19, и впервые с октября их количество меньше 200, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализировано 12 пациентов с Covid-19, 53 человека были выписаны.

Состояние 128 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 40 - как тяжелое (18,8%).

С начала пандемии на лечении в больницах находился 14 041 человек с Covid-19.

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