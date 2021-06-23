За прошедшие сутки выявлено 102 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 89,2

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек впервые с октября прошлого года снизился до уровня менее 100 случаев, составив 89,2 случая.

В понедельник сделано 5829 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Латвии выявлена у 137 077 человек.

В латвийских больницах находятся 168 пациентов с Covid-19, и впервые с октября их количество меньше 200, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализировано 12 пациентов с Covid-19, 53 человека были выписаны.

Состояние 128 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 40 - как тяжелое (18,8%).