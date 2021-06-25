В Израиле снова обязательно носить маски в помещениях

Требование было почти полностью отменено в середине июня, но снова в силе с пятницы, поскольку правительство стремится ограничить распространение индийского, или дельта-варианта, коронавируса.

Требование не распространяется на маленьких детей и людей, которые занимаются спортом в помещении.

Министерство здравоохранения также рекомендовало людям носить маски на крупных мероприятиях на открытом воздухе.

В понедельник, 21 июня, впервые с апреля в Израиле было зарегистрировано более 100 новых случаев Covid-19, большинство из которых связано с индийским вариантом коронавируса.

Среди этих заболевших было много молодых людей, а также привитых. Однако вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни Covid-19.



В Израиле более 5,5 миллиона человек получили одну дозу вакцины от Covid-19, а около 5,2 миллиона - обе дозы.

Кампания вакцинации в Израиле с населением в девять миллионов человек оказалась очень успешной и получила международное признание.