Вс, 27.06.2021
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издание The Guardian.

Фото ⟩ Эстонские полицейские задержали воров в Польше

ФОТО: Twitter/politsei

Иногда сотрудник полиции или помощник полицейского не может и во время отпуска пройти мимо работы: эстонские стражи порядка задержали преступников в Польше, пишет Rus.Postimees.

ФОТО: Twitter/politsei

Несколько недель назад путешествующие на мотоциклах сотрудник Департамента полиции и погранохраны Ханнес и помощник полицейского Кесклиннаского отделения полиции Расмус вместе с друзьями увидели в Польше магазинных воров, сообщает эстонская полиция.

После непродолжительной погони эстонские мужчины задержали воров и передали их польской полиции. Тем самым они сорвали планы на выходные людей, укравших из магазина палатку, удочки и несколько пакетов с едой.

ФОТО: Twitter/politsei
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