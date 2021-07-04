ВИДЕО ⟩ 21 год назад Мартин Палермо попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он не забил 3 пенальти в одном матче

Легендарным он стал потому, что лучший футболист Южной Америки 1998 года Мартин Палермо по ходу матча не забил аж три пенальти. В результате сборная Аргентины потерпела поражение со счётом 0:3.

Вот как это было:

На родине Палермо буквально сразу стал главным виновником поражения и антигероем. Дом его родителей в городе Ла-Плата забросали камнями, а семья ещё долгое время получала угрозы по телефону.

Сам Палермо и его "достижение" даже отметили в Книге рекордов Гиннесса - никто прежде не промахивался с точки трижды за один матч. Этот случай Палермо вспоминали всю карьеру, но, несмотря на то, что в Книге рекордов Гиннесса он фигурирует как "неудачник-пенальтист", это не помешало ему быть крутым футболистом.

С командой "Бока Хуниорс" он выиграл всё, что можно, и на национальном, и на международном уровне, а в 2001 году отправился покорять Европу. В испанских "Вильярреале" и "Бетисе" футболист частенько страдал от травм, поэтому полностью свой потенциал реализовать не смог.

В 2004-м Палермо вернулся в родную "Боку", где провёл ещё семь ярких лет. В 2011-м форвард объявил об окончании карьеры.

Сейчас Мартину Палермо 47 лет и он возглавляет чилийский клуб "Курико Унидо", который выступает во втором дивизионе чемпионата страны.