Cобраны подписи за отмену налоговой реформы. На это ушло меньше недели

Податель инициативы Юлия Кова указывает, что налоговая реформа увеличивает налоговую нагрузку во время пандемии Covid-19 за счет введения обязательных минимальных социальных взносов, которые должны выплачиваться из собственных средств. По ее мнению, реформа проводится за счет уязвимых слоев населения - работников микропредприятий и SIA, получателей авторских гонораров и самозанятых.

Кова подчеркивает, что такие изменения ухудшат положение, в частности, занятых в сфере культуры, которые ранее использовали налоговые нормы, учитывающие специфику их работы.

"Реализуемая в неподходящий момент налоговая реформа не обеспечивает людям социальной защиты. Она затрагивает физических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью, и малый бизнес. Реформа также создаст дополнительную административную нагрузку для работодателей", - отмечает автор инициативы.

Что требуют?

Сторонники инициативы требуют восстановить режим патентной платы, отменить обязательные минимальные соцвзносы, восстановить режим налога микропредприятия и статус плательщика налога микропредприятия для работников микропредприятий и SIA.