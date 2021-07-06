Вт, 6.07.2021
Педагоги могут быть включены в список профессий, обязательных для вакцинации, но перед этим Министерство образования и науки подождет еще две недели, чтобы проанализировать. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Cобраны подписи за отмену налоговой реформы. На это ушло меньше недели

Логотип портала Manabalss.lv ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Менее чем за неделю на портале общественных инициатив manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за отмену налоговой реформы 2021 года, что позволяет подать эту инициативу на рассмотрение в Сейм.

Податель инициативы Юлия Кова указывает, что налоговая реформа увеличивает налоговую нагрузку во время пандемии Covid-19 за счет введения обязательных минимальных социальных взносов, которые должны выплачиваться из собственных средств. По ее мнению, реформа проводится за счет уязвимых слоев населения - работников микропредприятий и SIA, получателей авторских гонораров и самозанятых.

Кова подчеркивает, что такие изменения ухудшат положение, в частности, занятых в сфере культуры, которые ранее использовали налоговые нормы, учитывающие специфику их работы.

"Реализуемая в неподходящий момент налоговая реформа не обеспечивает людям социальной защиты. Она затрагивает физических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью, и малый бизнес. Реформа также создаст дополнительную административную нагрузку для работодателей", - отмечает автор инициативы.

Что требуют?

Сторонники инициативы требуют восстановить режим патентной платы, отменить обязательные минимальные соцвзносы, восстановить режим налога микропредприятия и статус плательщика налога микропредприятия для работников микропредприятий и SIA.

"Отмена реформы позволит пережить кризис Covid-19, обеспечить стабильность в обществе, сохранить возможность для дальнейшего развития культуры и искусства в Латвии и будущее латвийского народа", - подчеркивает автор инициативы.

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