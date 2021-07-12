Covid-19: в Литве 22 новых случая, в Эстонии - 21

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

За минувшие сутки было сделано 1616 молекулярных тестов (ПЦР) и 1127 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 279 217 человек. От коронавируса в Литве скончались 4400 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2357 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 211, то есть 0,9% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 39,7 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,3% тестов.

За сутки открыто две новых историй болезни Covid-19, на лечении в стационаре находятся 24 пациента. Средний возраст госпитализированных 64 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 15, то есть 62%.