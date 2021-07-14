Премьер об обязательной вакцинации: люди имеют право не заболеть на приеме у врача

Премьер-министр выразил обеспокоенность замедлением темпов вакцинации населения Латвии. Этот показатель должен был поддерживаться выше 100 000 человек в неделю, но, похоже, этого не происходит, поэтому существует риск, что тенденция к снижению заболеваемости может быстро измениться, как это уже произошло во многих других странах, в которых распространился дельта-штамм коронавируса.

Вакцина как парашют

Вакцину против Covid-19 Кариньш сравнил с парашютом, который кто-то, выпрыгивая из самолета, может отказаться надеть под предлогом возможных "побочных эффектов" или потенциального неудобства.

"Нет ничего стопроцентного, но ничего лучше не изобретено",

- сказал премьер.

На вопрос о том, есть ли основания сделать вакцинацию обязательной для определенных профессий, Кариньш подчеркнул, что люди имеют право не болеть при получении определенных услуг, например, при посещении врача.

"Все средства хороши"

Сравнивая ситуацию в Латвии с другими странами, премьер-министр подчеркнул, что существуют разные общества и каждое требует своего решения. Например, в Германии спрос на вакцины превышает предложение, а в Латвии ситуация противоположная. "Поэтому нам нужно найти способ мотивировать людей, и я думаю, что все средства хороши, если они помогут убедить людей пройти вакцинацию", - сказал он.

То же самое от ответил на вопрос о возможном подходе "покупки" вакцинных скептиков при помощи лотереи.