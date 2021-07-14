На домашние игры рижского "Динамо" пустят только вакцинированных или переболевших Covid-19

В сентябре рижское "Динамо" проведёт шесть домашних матчей в "Арене Рига".

По возвращении с первой выездной игры сезона 8 сентября "Динамо" встретится на своём льду с челябинским "Трактором", 12 сентября во второй раз за начало сезона поборется с ярославским "Локомотивом", 14 сентября - с нижегородским "Торпедо", 16 сентября - с нурсултанским "Барысом", 27 сентября - с "Сочи", 29 сентября - с череповецкой "Северсталью".

"Мы планируем придерживаться сценария с сертификатами Covid-19, предложенного Кабинетом министров. Мы не будем делить арену согласно желтому принципу безопасности, который позволил бы приходить и сдавшим тест, но были бы ограничения. Мы будем использовать зелёный сценарий, который даёт больше свободы", - пояснил Бунцис.

Последняя игра рижского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата пройдёт 1 марта 2022 года, когда латвийский клуб примет в Риге московский "Спартак".

В рамках сезона каждая команда сыграет по 56 игр - по одной домашней игре и игре на выезде с каждой командой (46 игр), и ещё десять игр (пять на выезде и пять домашних) будут сыграны с командами из собственной конференции.

Последняя игра сезона КХЛ 2021/22 запланирована на 1 марта. Спустя три дня начнётся плей-офф. Если в финале КХЛ потребуется семь игр, сезон закончится 30 апреля.