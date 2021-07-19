Власти Беларуси зачищают медиа и третий сектор накануне большого политического события?

В центре внимания оказался лишенный регистрации правозащитный центр "Весна". Их представителей было задержано больше других: Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Елена Лаптенок, Андрей Полуда, Виктор Сазонов, Валентин Стефанович, Сергей Сыс (Сазонова и Сыса отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, остальные пятеро находятся за решеткой).

Обыски также прошли в офисах и дома у представителей Белорусской ассоциации журналистов, некоммерческой благотворительной медиаплатформы "Имена", Центра правовой трансформации Lawtrend, движения "За Cвободу", Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", Центра экономических исследований BEROC, образовательно-исследовательской организации SYMPA/BIPART, организации "Гендерные инициативы", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, Белорусского ПЕН-центра, Партии БНФ, Объединенной гражданской партии и другие.

Первая реакция была - пришли за правозащитниками. Председатель движения "За Cвабоду" Юрий Губаревич пошутил по этому поводу, что обыском Следственный комитет наконец-то признал его организацию правозащитной (она зарегистрирована как Правозащитно-просветительское общественное объединение). Но это была лишь первая реакция, когда весь список жертв облавы не был известен.

Обыски продолжились и в последующие дни, втянув в свою орбиту такие разные объединения, как Таварыства беларускай мовы, "Говори правду", Центр информационной поддержки общественных инициатив "Третий сектор" (Гродно), "Экодом".

Ряд представителей общественных организаций, опасаясь преследования, покинули Беларусь.

Есть ли в погромах система

Было бы упрощением считать, что власти зачищают только прозападные или проевропейские организации - в эту схему не укладывается явно социальный проект "Имена" и так называемые "фабрики мысли" - BEROC, SYMPA/BIPART.

Как отметила в интервью радио "Свобода" академический директор SYMPA, исследовательница Университета Витовта Великого в Каунасе Татьяна Чулицкая, в данном случае происходит уничтожение культуры участия, поэтому репрессиям подвергаются самые разные некоммерческие организации вне зависимости от их близости к политической цели.

На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля Лукашенко сообщил, что "очень активно сейчас начали работать с НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые тут нам демократию дарили, а фактически насаждали не демократию, а вот этот вот террор".

"Мы просто не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НГО, НКО - аж полторы тысячи! - оказывается разные там фонды и прочее чем они занимались понятно - они финансировались извне", - заявил Лукашенко.

Таким образом, за сутки до обысков и арестов общественных активистов Лукашенко, по сути, предупредил своего российского коллегу и даже обосновал намеченные репрессии якобы причастностью организаций к терроризму и иностранному финансированию.

Упор на создание медиаэффектов

"Террор" со стороны оппонентов правящего режима пока доказывается лишь на пропагандистском уровне:

по государственному телевидению показывают сомнительные записи единичных инцидентов с поджогом отделения милиции;

голословное утверждение бывшего доверенного лица Лукашенко, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, что в его особняк якобы бросали бутылки с зажигательной смесью;

фрагменты оперативной игры белорусских спецслужб с радикалами, которые якобы покушались на сотрудника телеканала СТВ Григория Азарёнка.

Никто из подвергшихся обыскам и арестам 14 июля активистов гражданского общества не имел отношения к этим инцидентам.

Что касается иностранного финансирования, то ряд проектов действительно им пользовался, причем легально - под контролем Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента, а иногда - даже в рамках совместных проектов с государственными организациями.

Таким образом, вряд ли у правящего режима вдруг открылись глаза на деятельность и на финансирование подвергшихся атаке организаций гражданского общества. К тому же, еще в апреле министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обещал эту атаку как ответ на западные санкции. Так что речь может идти именно о плановой зачистке гражданского общества, а не "по вновь открывшимся обстоятельствам".

Если это так, то для реализации плана важны временные рамки.

Как отметил 16 июля в ходе онлайн пресс-конференции "Кто выиграет от разгрома гражданского общества в Беларуси?", заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев, подобные "действия государственных спецслужб не достигнут никогда цели, и полностью гражданское общество никогда никому ни в одной стране не удастся зачистить до конца".

Однако можно на время заставить прекратить активность и общественных активистов. Так, после погрома 14 июля впервые за 2021 год волонтеры прервали круглосуточное дежурство перед изолятором временного содержания и перед СИЗО в Минске.

На той же пресс-конференции Ольга Саломатова - юрист, координатор международных программ Хельсинского фонда по правам человека (Польша) - отметила: действия белорусских спецслужб направлены на то, чтобы у людей был постоянный страх, отсутствовало понимание происходящего и, соответственно, чтобы они не могли понимать, есть ли для них угроза личной безопасности. Именно поэтому силовики действуют на внешний взгляд хаотично: кого-то из задержанных отпускают, кого-то - нет.

Кроме того, репрессии сознательно принимают форму, способствующую вирусному распространению новости: затрагивают журналистов по широкому списку, медийных персон, силовики ломают двери, в которые могли бы войти и без этого, проводят показательные обыски с сопровождением сотрудников госСМИ.

Агеев, например, отметил бессмысленность обыска в БАЖ. "Нам еще не вернули ничего с предыдущего обыска", - сказал он. Но это также укладывается в картину демонстрации силы.

Оцепенение гражданского общества может быть только временным

В таком режиме система может работать лишь ограниченное время. Активисты гражданского общества в какой-то момент привыкнут к риску задержания, всех нелояльных одновременно посадить за решетку невозможно.

Но, как отметил в упоминавшемся интервью радио "Свобода" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич, погром независимых СМИ и структур гражданского общества может дать эффект оцепенения примерно на полгода.

Судя по всему, это тот срок, когда правящий режим начнет процедуру выноса на референдум новой Конституции или предпримет какие-то действия по углублению белорусско-российской интеграции.