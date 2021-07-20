Covid-19 в Балтии: в Литве выявлен 101 новый случай, в Эстонии - 81

Литва

Новых случаев смертей от коронавируса не выявляется уже пятый день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 34,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась - 1,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 279 914 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8998 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3119 тестов на коронавирус, выявлен 81 первичный позитивный результат, что составляет 2,6% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 53,2 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,4%.

В больницах Эстонии находятся 15 пациентов с коронавирусом.