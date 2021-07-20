Вт, 20.07.2021
Темпы вакцинации по-прежнему в два раза медленнее, чем необходимо для того, чтобы к сентябрю достичь по крайней мере 80%-ного коллективного иммунитета в системе образования. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

ФОТО ⟩ Наводнение разрушило санно-бобслейную трассу в Германии

Одна из самых известных в мире санно-бобслейных трасс, расположенная в немецком Кёнигсзе, серьезно пострадала от наводнения.

Напомним, в настоящее время на территории Германии бушует одно из самых крупных наводнений за всю историю наблюдений. Причиной разрушений трассы стали ливни, обрушившиеся на Западную Европу в последние дни.

Сообщается, что этапы Кубков мира по бобслею, скелетону и санному спорту в сезоне-2021/2022, скорее всего, будут перенесены на другие трассы в Германии.


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