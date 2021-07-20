ФОТО ⟩ Наводнение разрушило санно-бобслейную трассу в Германии

Напомним, в настоящее время на территории Германии бушует одно из самых крупных наводнений за всю историю наблюдений. Причиной разрушений трассы стали ливни, обрушившиеся на Западную Европу в последние дни.

Сообщается, что этапы Кубков мира по бобслею, скелетону и санному спорту в сезоне-2021/2022, скорее всего, будут перенесены на другие трассы в Германии.