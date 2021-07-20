Dobeles dzirnavnieks: урожай зерновых будет значительно меньше, чем прогнозировалось

"Показатели качества первого принятого груза очень разные, но в целом в этом году ожидаются мелкие зерна с пониженной насыпной плотностью. До недавнего времени в Земгале прогнозировался рекордный урожай озимой пшеницы, но из-за продолжительной жары и засухи урожай хуже, чем прогнозировалось", - говорит председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.

Он отметил, что урожай органического зерна также, скорее всего, будет хуже из-за неблагоприятных погодных условий - продолжительных осадков весной, которые задержали сев, влажности и жары, которые позволили размножаться вредителям.

Всего в этом году Dobeles dzirnavnieks планирует принять 350 тысяч тонн зерна, в том числе около 15% органически выращенного.

Как сообщает предприятие, в прошлом году планировалось принять около 350 тысяч тонн зерна, но в связи с рекордным урожаем было принято почти 400 тысяч тонн зерна.

В этом году Dobeles dzirnavnieks начало прием зерна 12 июля, а на этой неделе начнут работу приемные пункты зерна в Гулбене и Ауце.

Как сообщалось, в 2019 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 129,639 млн евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 27,4% до 4,198 млн евро. Финансовые результаты предприятия за 2020 год еще не опубликованы.