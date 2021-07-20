Dobeles dzirnavnieks: урожай зерновых будет значительно меньше, чем прогнозировалось

"Показатели качества первого принятого груза очень разные, но в целом в этом году ожидаются мелкие зерна с пониженной насыпной плотностью. До недавнего времени в Земгале прогнозировался рекордный урожай озимой пшеницы, но из-за продолжительной жары и засухи урожай хуже, чем прогнозировалось", - говорит председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс.
Он отметил, что урожай органического зерна также, скорее всего, будет хуже из-за неблагоприятных погодных условий - продолжительных осадков весной, которые задержали сев, влажности и жары, которые позволили размножаться вредителям.
Всего в этом году Dobeles dzirnavnieks планирует принять 350 тысяч тонн зерна, в том числе около 15% органически выращенного.
Как сообщает предприятие, в прошлом году планировалось принять около 350 тысяч тонн зерна, но в связи с рекордным урожаем было принято почти 400 тысяч тонн зерна.
В этом году Dobeles dzirnavnieks начало прием зерна 12 июля, а на этой неделе начнут работу приемные пункты зерна в Гулбене и Ауце.
Как сообщалось, в 2019 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 129,639 млн евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 27,4% до 4,198 млн евро. Финансовые результаты предприятия за 2020 год еще не опубликованы.
Dobeles dzirnavnieks зарегистрировано в 1991 году, его уставный капитал составляет 3,897 млн евро. Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна Tartu Mill. Основными видами деятельности предприятия являются производство всех видов пшеничной муки, манной крупы, мучных смесей, макаронных изделий, зерновых хлопьев, круп и кормов для животных.