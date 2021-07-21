Убытки Lidl Latvija в 2020 году составили 51,59 млн евро. Что это значит для компании?

Помимо прочего, в прошлом финансовом году компания Lidl Latvija получала доходы только от сдачи недвижимости в аренду и управления недвижимостью.

В сообщении руководства в годовом отчете компании говорится, что убытки за последний финансовый год связаны с тем, что компания "Lidl Latvija" еще не начала свою основную деятельность - розничную торговлю, и, таким образом, не имела существенных доходов.

На что пошли деньги?

Годовой отчет компании показывает, что убытки Lidl Latvija в основном состоят из расходов на персонал, которые достигли 20,893 миллиона евро, и других операционных расходов, которые увеличились до 21,364 миллиона евро.

Расходы Lidl Latvija на персонал, включающие оплату труда, обязательные взносы государственного социального страхования и другие расходы на социальное обеспечение, в прошлом финансовом году выросли в 2,7 раза - с 7,693 миллиона евро до 20,893 миллиона евро. При этом вознаграждение членов правления снизилось с 992 536 евро до 742 347 евро.

Прочие операционные расходы компании увеличились на 27,8%, достигнув 21,364 миллиона евро. Из них расходы на персонал по данной статье составили 5,8 млн евро, что является ростом на 11,7%, расходы на информационные технологии и административные расходы увеличились на 92,6% - до 4,685 млн евро, расходы, связанные с недвижимостью, увеличились в 3,1 раза, достигнув 2,453 млн евро, транспортные расходы составили 2,445 млн евро, что на 42,4% больше, а командировочные расходы снизились на 39,9% - до 2,251 млн евро.

Стоимость земли

Согласно отчету, балансовая стоимость земли, находящейся в собственности компании, на конец финансового года, то есть на 28 февраля 2021 года, составила 66,677 млн евро по сравнению с 44,036 млн евро годом ранее, в то время как балансовая стоимость зданий и структур составляла 103,99 млн евро, годом ранее - 13,09 млн евро.

В годовом отчете руководства компании указано, что в прошлом финансовом году Lidl Latvija запустила логистический центр на улице Дзелзавас в Риге, приобрела несколько объектов недвижимости, а также продолжила строительство нескольких магазинов розничной торговли.

В целом за отчетный год компания инвестировала в долгосрочные активы 90,721 млн евро по сравнению с 73,791 млн евро годом ранее.

Сотрудники

В отчете руководства также указано, что, поскольку целью Lidl Latvija является открытие магазинов розничной сети Lild в Латвии, в отчетном году компания вложила значительные средства в подбор и обучение сотрудников.

Согласно годовому отчету, средняя численность сотрудников в компании увеличилась с 237 до 723 человек за год, а на 28 февраля 2021 года в компании работало 1726 человек.

В отчете руководства также говорится, что Lidl Latvija планирует продолжить подготовку к открытию розничной сети Lidl в Латвии и начать получать прибыль от своего основного бизнеса - розничной торговли.

В годовом отчете компании также говорится, что Lidl Latvija осознает сложность текущей ситуации во всем мире из-за пандемии Covid-19, и компания будет готова открыть первые магазины в Латвии, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, а риски уменьшатся.

"Руководство компании считает, что текущая ситуация носит временный характер, и предпринимает шаги для получения доходов от розничных магазинов в ближайшие годы. Если текущая ситуация станет долгосрочной, компании может потребоваться финансовая поддержка", говорится в отчете.

В предыдущем финансовом году, который длился с 1 марта 2019 года по 29 февраля 2020 года, оборот Lidl Latvija составил 43 998 евро, а убытки компании составили 24,165 миллиона евро.

Сеть Lidl представлена в 30 странах мира более чем 10 500 магазинами. В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.