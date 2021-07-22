Задержанных сотрудников "Нашей Нiвы" переводят в СИЗО. На свободу вышел всего один человек

Со дня задержания 8 июля сотрудники "НН" не имеют при жаре сменного белья и минимальных средств гигиены, им не выдают матрасы и постельное белье. Родственники обратились в связи с этим на прямую линию МВД.

Главный редактор журналов "Наша гісторыя", "Дуда" и "Асцярожна: дзеці!", экс-редактор "Нашай Нівы" Андрей Дынько освобожден под обязательство о явке.

Сегодня истекли 72 часа с момента их повторного задержания. Все трое были задержаны 8 июля по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. У них дома, в редакции издания, в офисе бухгалтерии прошли обыски.

Кроме того, Мининформ ограничил доступ к сайту nn.by.