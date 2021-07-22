Чт, 22.07.2021
Все, кто хочет работать, на мой взгляд, могут найти работу и заработать. Мартиньш Тронс, "Крестьянский сейм"
Мартиньш Тронс, "Крестьянский сейм"

Задержанных сотрудников "Нашей Нiвы" переводят в СИЗО. На свободу вышел всего один человек

Тюремная камера. Иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович и руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко взяты под стражу. Их переведут из изолятора на Окрестина в СИЗО на улице Володарского в Минске, сообщает "Наша Ніва".

Со дня задержания 8 июля сотрудники "НН" не имеют при жаре сменного белья и минимальных средств гигиены, им не выдают матрасы и постельное белье. Родственники обратились в связи с этим на прямую линию МВД.

Главный редактор журналов "Наша гісторыя", "Дуда" и "Асцярожна: дзеці!", экс-редактор "Нашай Нівы" Андрей Дынько освобожден под обязательство о явке.

Сегодня истекли 72 часа с момента их повторного задержания. Все трое были задержаны 8 июля по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. У них дома, в редакции издания, в офисе бухгалтерии прошли обыски.

Кроме того, Мининформ ограничил доступ к сайту nn.by.

Задержанных отвезли в изолятор на Окрестина. Спустя 10 суток им не предъявили обвинений, но и не выпустили, задержав повторно еще на трое суток по (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).


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