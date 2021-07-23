В 1920 году американский прыгун в воду украл первый олимпийский флаг. Он вернул его только в возрасте 103 лет

Пьер де Кубертен придумал флаг Олимпиады ещё в 1913 году, но из-за Первой мировой войны символ впервые официально представили лишь спустя семь лет в Антверпене.

Новый символ всем понравился, а перед церемонией закрытия VII летних Олимпийских игр стало известно о пропаже олимпийского флага. Спустя 80 лет флаг нашёлся, а его похитителем оказался американский прыгун в воду Хэйг Прист. Но обо всём по порядку.

Прист на Играх в Антверпене занял третье место в соревнованиях с 10-метровой вышки. Оказалось, что американский пловец Дьюк Каханамоку поспорил с Пристом, сказав, что тот не сможет украсть олимпийский флаг.

Хэйг Прист поддался искушению и решился на кражу. Он вскарабкался на четырёхметровый флагшток и забрал флаг себе. Полиция в 1920 году так и не смогла найти воришку, а в 1997 году на банкете, устроенном Международным олимпийским комитетом (МОК), Прист рассказал одному из журналистов, что в курсе судьбы пропавшего флага. "Он на дне моего чемодана", - заявил американец, который хранил флаг в течение 77 лет.

"Я возвращаю флаг. Скоро меня не станет. Флаг долго находился у меня, и многие мои друзья видели его. Но в таких ситуациях не стоит быть эгоистом. Это нехорошо с моей стороны. Не могу повесить его на стене в своём доме. У людей сложится обо мне лучшее впечатление, если я его отдам, а не оставлю у себя", - заявил Прист.

Флаг был возвращён Пристом на специальной церемонии во время Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. В настоящее время он хранится в Олимпийском музее в Лозанне почти в идеальном состоянии - за исключением немного выцветшей краски и потрёпанных краёв.

#FlagFact: The Olympic flag was missing for 77 years until 1920 Olympian Hal Haig Prieste revealed he’d had it. pic.twitter.com/UNFhW6ESIs — Budget Banners (@BudgetBanners) October 28, 2015

В апреле 2001 года Хэйг Прист умер в возрасте 104 лет.