Латвийские баскетболисты 3х3 в первый день Олимпиады провели два матча

Сначала сборная Латвии, которую представляют Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла Польшу со счётом 21:14.

Лучшим в составе латвийской сборной стал Миезис, который принёс в копилку команды 7 очков. Ещё по 5 очков заработали Ласманис и Чаварс. В составе польской сборной самым результативным стал Майкл Хикс, который заработал 8 очков.

Около шести часов спустя сборная Латвии встречалась с Бельгией, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге, и потерпела неожиданное поражение с минимальным счётом 20:21.

Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 предусматривает, что все 8 команд сначала сыграют друг с другом, а две лучшие команды выйдут в полуфинал. Команды занявшие в группе места с 3-го по 6-е продолжат борьбу с четвертьфинальной стадии.

Турнир по баскетболу 3х3 будет проходить с 24 по 28 июля.