В Литве за сутки выявлено 211 новых случаев Covid-19, в Эстонии -193

Литва

За минувшие сутки в Литве были выявлены 211 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.

Новых смертей не фиксируется пять дней подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 70,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки осталась неизменной и составила 2,2%.

За минувшие сутки было сделано 5953 молекулярных теста (ПЦР) и 7473 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 281 тыс. 284 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1,8 тыс.

От коронавируса в Литве скончались 4411 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9018 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3243 теста на коронавирус, из которых 193 или 6% оказались положительными.

Больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюском уезде, где коронавирусную инфекцию выявили у 79 человек, в том числе у 56 - в Таллинне.

В 20 случаях о больных не было данных в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 87,2 случая на 100 000 человек.

По положению на утро 27 июля в больницах с Covid-19 находится 37 пациентов.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 624 720 человек, из которых у 548 830 иммунизация завершена.