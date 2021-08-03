Рожкалнс: латвийский экспорт товаров в этом году может вырасти более чем на 10%

Он отметил, что латвийские предприятия-экспортеры в настоящее время показывают очень хорошие результаты.

"Конечно, на общий объем экспорта влияет рост мировых цен, но если исключить этот параметр, экспорт продолжит расти. В мае экспорт увеличился на 36% по сравнению с маем прошлого года. Если мы помним, май был первым месяцем, когда все немного вздохнули после первой паники, связанной с Covid-19, так что 36% - это очень впечатляющий рост", - считает Рожкалнс.

Он прогнозирует, что по мере стабилизации цен на товары темпы роста снизятся, но общая тенденция такова, что рост экспорта товаров должен составить более 10% в этом году, в то время как в сфере услуг будет, вероятно, достигнут уровень 2019 года. "Это тоже хороший показатель, потому что туризм и транспорт играют довольно важную роль в сфере услуг", - добавил директор LIAA.

Рожкалнс также сказал, что есть секторы и компании-экспортеры, которые очень сильно пострадали, например, туризм, а также другие секторы экспорта услуг, где ситуация не очень хорошая, но есть компании, которым пандемия предоставила новые возможности и новые экспортные рынки.

"Если мы посмотрим на экспорт товаров, то цепочки поставок будут сокращены, и в результате у Латвии появятся дополнительные возможности для экспорта, а конкурентоспособность на европейских товарных рынках повысится. К ситуации с пандемией должны были адаптироваться все, но для малых и средних предприятий приспособиться к новым условиям было относительно быстрее и дешевле, чем для крупных компаний, которым пришлось менять многие внутренние процессы. В прошлом году, когда начался кризис Covid-19, наши предприятия смогли быстро адаптироваться и начать производить, например, дезинфицирующие средства, а когда рынок ожил, смогли вернуться к производству прежних товаров ", - пояснил глава LIAA.

Он сказал, что на экспортных рынках лучше всего себя чувствуют производители древесины, ИТ-индустрия, производители электроники и продуктов питания, а транспорт и туризм пострадали больше и восстанавливаются медленно. "В настоящее время, при оценке данных об экспорте, дела идут хорошо у деревообработки, ИТ, у производства электроники и пищевой промышленности. Быстро растут и новые и менее известные отрасли, такие как фотоника, интеллектуальные материалы, используемые в высоких технологиях. В этих отраслях мы также видим, что спрос растет очень быстро ", - сказал Рожкалнс.