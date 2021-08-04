Известно, где в Латвии за последние сутки было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19

В Риге было зафиксировано 45 новых случаев, а кумулятивное количество случаев в столице за 14 дней достигло 390 человек.

Накануне в Елгаве были обнаружены восемь новых инфицированных. В муниципалитетах Айзкраукле и Мадона было выявлено по пять новых случаев в каждом, в крае Краславы было диагностировано четыре новых случая, но в ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 390, в Огрском крае - 26, в Вентспилсском крае - 24, в Лиепайском крае - 23, в Кекавском крае - 22, а в Марупе и Мадонском крае - 21 человек в каждом. В течение последних двух недель в Алуксненском, Лудзенском, Резекненском и Валкском краях о пациентах не сообщалось.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении на начало 2021 года и данных SPKC о последних 14 днях болезней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас 44,1 случая.

В настоящее время этот показатель выше в 14 муниципалитетах, в семи он превышает 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Саласпилсе, Мадоне, Кекавском крае, Вентспилсе, Гулбене, Краславе, Салдусе, Марупском крае, Риге и Ропажском крае.

Уже сообщалось, что в минувшие сутки в Латвии выявлено 97 новых случаев Covid-19. Скончались два человека.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 42,2 до 44,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

В Латвии коронавирус лабораторно был подтвержден у 139 134 человек, а 2558 человек, заразившихся Covid-19, умерли.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 834 случая заражения Covid-19. Этот показатель превысил 800 впервые с начала июля.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы семь пациентов с Covid-19, выписано шесть, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 46 до 47, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время у 39 пациентов с Covid-19 заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у восьми пациентов заболевание протекает тяжело (17% всех находящихся в больнице).