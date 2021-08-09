Пн, 9.08.2021
"Есть ощущение, что эти 500 евро наложены только потому, что жертва - Кариньш, премьер-министр. А что, если бы потерпевшим был "обычный житель"? Лаурис Клагишс, адвокат
Лаурис Клагишс, адвокат

В Турции в результате аварии пассажирского автобуса погибли 15 человек

ФОТО: AP/Scanpix

В воскресенье в результате аварии пассажирского автобуса на западе Турции погибли 15 человек, сообщает AP.

Еще 17 человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Авария произошла рано утром в провинции Балыкесир.

Автобус вылетел с шоссе и перевернулся. Он направлялся из Зонгулдака, что на севере Турции, в Измир, находящийся на западе Турции.

11 человек погибли на месте аварии, а еще четверо позже скончались от полученных травм в больнице.


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