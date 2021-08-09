В Турции в результате аварии пассажирского автобуса погибли 15 человек
В воскресенье в результате аварии пассажирского автобуса на западе Турции погибли 15 человек, сообщает AP.
В воскресенье в результате аварии пассажирского автобуса на западе Турции погибли 15 человек, сообщает AP.
Еще 17 человек получили травмы и были доставлены в больницы.
Авария произошла рано утром в провинции Балыкесир.
Автобус вылетел с шоссе и перевернулся. Он направлялся из Зонгулдака, что на севере Турции, в Измир, находящийся на западе Турции.
11 человек погибли на месте аварии, а еще четверо позже скончались от полученных травм в больнице.