В Турции в результате аварии пассажирского автобуса погибли 15 человек

Еще 17 человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Авария произошла рано утром в провинции Балыкесир.

Автобус вылетел с шоссе и перевернулся. Он направлялся из Зонгулдака, что на севере Турции, в Измир, находящийся на западе Турции.