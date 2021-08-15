NMPD: прошлой ночью, возможно, отрицатели Covid-19 мешали оказать помощь пациенту

NMPD сообщает, что, это, возможно, связано с осознанной провокацией со стороны тех людей, которые активно выступают против вакцин от Covid-19 и отрицают существование вируса и его опасность.

"Люди, находившиеся рядом с пациентом, вели себя агрессивно, пытались вовлечь медиков в разговоры о Covid-19 и мешали бригаде работать. Кроме того, они не только снимали на видео действия медиков, но и запрещали обследовать пациента и оказывать ему помощь, а также употребляли нецензурную лексику и даже применили физическую силу",

- пишет NMPD.

В связи с произошедшим служба собирается обратиться в Государственную полицию.

NMPD напоминает, что медики службы ежедневно самоотверженно направляются на почти 1000 вызовов, чтобы спасти человеческие жизни и помочь тем, кто попал в беду.

"Пожалуйста, не осложняйте нашу работу, уважайте нас и позволяйте нам работать",

- просит служба.

В то же время NMPD напоминает, что во время вызова у бригад медиков есть право попросить присутствующих или близких пациентов не мешать работе. Если окружающие снимают происходящее на свои мобильные телефоны, высказывают комментарии, грубости, а иногда и угрозы, работа с пациентом на вызове и дальнейшее оказание помощи осложнено.