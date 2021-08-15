NMPD: прошлой ночью, возможно, отрицатели Covid-19 мешали оказать помощь пациенту
В ночь на воскресенье, возможно, отрицатели Covid-19 мешали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказать помощь пациенту, сообщила служба в Facebook.
В ночь на воскресенье, возможно, отрицатели Covid-19 мешали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказать помощь пациенту, сообщила служба в Facebook.
NMPD сообщает, что, это, возможно, связано с осознанной провокацией со стороны тех людей, которые активно выступают против вакцин от Covid-19 и отрицают существование вируса и его опасность.
"Люди, находившиеся рядом с пациентом, вели себя агрессивно, пытались вовлечь медиков в разговоры о Covid-19 и мешали бригаде работать. Кроме того, они не только снимали на видео действия медиков, но и запрещали обследовать пациента и оказывать ему помощь, а также употребляли нецензурную лексику и даже применили физическую силу",
- пишет NMPD.
В связи с произошедшим служба собирается обратиться в Государственную полицию.
NMPD напоминает, что медики службы ежедневно самоотверженно направляются на почти 1000 вызовов, чтобы спасти человеческие жизни и помочь тем, кто попал в беду.
"Пожалуйста, не осложняйте нашу работу, уважайте нас и позволяйте нам работать",
- просит служба.
В то же время NMPD напоминает, что во время вызова у бригад медиков есть право попросить присутствующих или близких пациентов не мешать работе. Если окружающие снимают происходящее на свои мобильные телефоны, высказывают комментарии, грубости, а иногда и угрозы, работа с пациентом на вызове и дальнейшее оказание помощи осложнено.
Кроме того, служба обращает внимание на то, что согласно законодательству, за осознанно ложные вызовы и шутки предусмотрено наказание.