После провокации со стороны Беларуси Литва увеличивает силы на границе

МВД заявил, что в связи с этим Литва увеличивает свое присутствие на границе.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы незамедлительно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.

Как сообщает МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали запись, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили силовики Беларуси.

"Именно белорусские силовики в экипировке для подавления беспорядков вытесняют мигрантов из Беларуси на территорию Литвы, а затем и сами незаконно пересекают литовскую государственную границу", - заявила СОГГ.

После повторных предупреждений сотрудников СОГГ нарушители ушли в сторону Белоруссии.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.