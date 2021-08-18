Ср, 18.08.2021
Я рассматриваю это как положительный сигнал о том, что талибы заявляют в Кабуле и демонстрируют на практике свою готовность уважать другие взгляды. Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

После провокации со стороны Беларуси Литва увеличивает силы на границе

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство внутренних дел Литвы (МВД) заявило, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно пересекли и оказались на территории Литвы 12 белорусских пограничников.

МВД заявил, что в связи с этим Литва увеличивает свое присутствие на границе.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Мы незамедлительно отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.

Как сообщает МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали запись, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили силовики Беларуси.

"Именно белорусские силовики в экипировке для подавления беспорядков вытесняют мигрантов из Беларуси на территорию Литвы, а затем и сами незаконно пересекают литовскую государственную границу", - заявила СОГГ.

После повторных предупреждений сотрудников СОГГ нарушители ушли в сторону Белоруссии.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена чрезвычайная ситуация.


НАВЕРХ
Back