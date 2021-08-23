Печально известные "дома-лодки" на пляже Колки можно было бы установить легальным путем

Она подчеркнула, что при необходимом согласовании и сотрудничестве с муниципалитетом такое жилье может быть расположено на побережье.

Это было бы возможно, так как в этом месте есть вся необходимая инфраструктура, такая как парковка, где клиенты могут припарковать свои машины, туалеты итд. В свою очередь, невозможно такое в пляжных зонах с неблагоустроенным побережьем, где доступ к жилым помещениям подразумевает строительство дороги и другие работы, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду.

Баклане-Ансберга добавила, что муниципалитет мог объявить тендер, получить лучшее предложение и позволить предпринимателю разместить жилье на пляже, согласовав его с соответствующими службами, в том числе VVD. Однако необходимые подготовительные работы проведены не были, и "плавучие дома" были размещены на берегу незаконно.

Чиновник также добавила, что решение по делу об административном правонарушении VVD может принять в течение месяца и определить, будет ли на предпринимателя наложен штраф.

Как уже сообщал RUS TVNET, на пляже возле Колки на берегу Рижского залива были размещены две лодки, в которых построили домики, приспособленные для проживания. В VVD заявили, что эти лодки были установлены незаконно. Инспекция пришла к выводу, что первоначально эти лодки использовались для рыбной ловли в море, а потом функция изменилась.

Размещение каких-либо построек, временных и сборных конструкций в прибрежной дюнной зоне и на пляже, кроме элементов благоустройства пляжа, незаконно, поэтому VVD возбудило дело об административном правонарушении.