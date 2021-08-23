ФОТО ⟩ Латвийский вратарь Элвис Мерзликин стал отцом
Вратарь сборной Латвии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин стал отцом. Об этом хоккеист сообщил в своём Instagram.
Вратарь сборной Латвии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин стал отцом. Об этом хоккеист сообщил в своём Instagram.
Пока ничего неизвестно об имени новорождённого, но ранее Мерзликин говорил, что вторым именем его сына будет Матис - в честь трагически погибшего хоккеиста Матиса Кивлениекса.
24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля. Причиной смерти спортсмена стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка.
Напомним, Элвис Мерзликин и его девушка Александра сообщили об отношениях в конце 2018 года. Летом 2020-го вратарь сделал своей возлюбленной предложение.