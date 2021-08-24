Вт, 24.08.2021
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Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Вирусолог объяснил причины вспышки коронавируса в Израиле несмотря на вакцинацию

Андрес Меритс. ФОТО: Kristjan Teedema

По словам эстонского вирусолога Андреса Меритса, вспышка коронавируса в Израиле этим летом, которая произошла несмотря на высокий охват населения вакцинацией, объясняется не низкой эффективностью вакцин, а сочетанием других факторов, пишет Rus.Postimees.

В Израиле привито свыше 80% взрослого населения, а в некоторых возрастных группах почти 100%.

"Число вакцинированных в Израиле на самом деле недостаточное. В Израиле, территория которого меньше Эстонии, живет в два-три раза больше не вакцинированных, чем все население Эстонии. Плотность населения важна для скорости распространения", - пояснил во вторник вирусолог в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

При появлении штамма дельта с очень высоким темпом распространения этот уровень вакцинации оказался недостаточным, вирус легко распространяется через группы, которые вообще не вакцинированы - молодежь и дети, которых полным-полно для вируса, и поскольку в Израиле в июле сняли почти все ограничения, получилась взрывоопасная комбинация из недостаточной вакцинации, отсутствия ограничений и очень хорошо распространяющегося вируса", - добавил он.


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