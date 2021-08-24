Вирусолог объяснил причины вспышки коронавируса в Израиле несмотря на вакцинацию

"Число вакцинированных в Израиле на самом деле недостаточное. В Израиле, территория которого меньше Эстонии, живет в два-три раза больше не вакцинированных, чем все население Эстонии. Плотность населения важна для скорости распространения", - пояснил во вторник вирусолог в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

При появлении штамма дельта с очень высоким темпом распространения этот уровень вакцинации оказался недостаточным, вирус легко распространяется через группы, которые вообще не вакцинированы - молодежь и дети, которых полным-полно для вируса, и поскольку в Израиле в июле сняли почти все ограничения, получилась взрывоопасная комбинация из недостаточной вакцинации, отсутствия ограничений и очень хорошо распространяющегося вируса", - добавил он.