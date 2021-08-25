6 миллионов евро за три года: уборкой в Рижской Восточной больнице займутся литовцы

Civinity Solutions в Латвии в ближайшие три года будет оказывать услуги по уборке помещений больницы, чья общая площадь составляет 150 тыс. кв. м.
Также сообщается, что это крупнейшая госзакупка клининговых услуг для медучреждения Латвии. Начало оказания услуг запланировано на октябрь этого года, их будут оказывать более 200 работников компании.
"Объекты сложные, к их чистоте и дезинфекции выдвигаются высокие требования", - отметил генеральный директор группы Civinity Дейвидас Яцка.
Рижская Восточная клиническая университетская больница - крупнейшее многофункциональное лечебное учреждение в Латвии.
Группа Civinity объединяет более 20 предприятий, которые обслуживают 10 млн кв. м жилых и коммерческих помещений. В общей сложности в Civinity работают 1,5 тыс. человек в Литве, Латвии и Великобритании.