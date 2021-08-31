Перевощиков: благодаря вакцинации в госпитализации из-за Covid-19 нуждается меньше людей

Он отметил, что в других странах, где охват вакцинацией гораздо выше, чем в Латвии, Covid-19 продолжает распространяться в основном среди непривитых, а количество госпитализаций сохраняется на незначительном уровне.

Комментируя данные за прошлую и эту неделю, Перевощиков сообщил, что в госпитализации нуждались 14% инфицированных пациентов, что близко к средним показателям. Однако прошлой осенью, когда показатели заболеваемости были схожи, доля госпитализируемых пациентов составляла 20%.

"Это свидетельствует о ситуации с вакцинацией - чем выше охват вакцинацией, тем меньше процент госпитализированных пациентов. В настоящее время он немного меньше, но не настолько, как в других странах", - подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщил представитель SPKC, в настоящее время люди чаще всего заражаются в семье, на частных и спортивных мероприятиях, но по-прежнему почти половина всех инфицированных не связана с каким-либо конкретным источником инфекции. По словам Перевощикова, это может означать, что люди, скорее всего, заразились в общественном месте, в закрытом пространстве или от коллег на работе.