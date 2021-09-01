ReTV: "Скоро будет гораздо шире!" Областные больницы готовятся к наплыву пациентов с коронавирусом

Глава NMPD Лиене Ципуле сказала ReTV Ziņas: "Мы только что завершили встречу, на которой было концептуально принято решение об увеличении количества коек в региональных больницах для пациентов с Covid-19.

Это значит, что мы очень серьезно готовимся и реагируем на то, что кривая заболеваемости Covid-19 растет с каждым днем. Сегодня первое сентября, начало обучения в школе, что может вновь ускорить распространение вируса".

Уже сегодня количество коек для пациентов с Covid-19 в нескольких больницах критически заполнено. В их числе - Даугавпилсская региональная больница, где заполняемость составляет 70% Рижская Восточная клиническая университетская больница.

Поэтому в ближайшие дни будет принято решение, в каких районных больницах будут размещены койки для больных Covid-19.