ВИДЕО ⟩ "Я стал русским". Боб Хартли подоил козу и покормил гусей в деревне

На видео можно увидеть, как канадский специалист доит козу, кормит гусей, собирает яблоки и помидоры, пьёт водку, а также занимается другими ежедневными деревенскими делами.

Ранее ходили слухи о том, что Хартли может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но канадец предпочёл остаться в "Авангарде". Хартли отметил, что в данный момент не рассматривает предложения других команд.

"Я больше не иностранный специалист. Я стал русским", - говорит Хартли в конце видео.