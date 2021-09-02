Чт, 2.09.2021
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Живиле Симонайтите, замминистра здравоохранения Литвы

ВИДЕО ⟩ "Я стал русским". Боб Хартли подоил козу и покормил гусей в деревне

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в своих социальных сетях разместил юмористическое видео, в котором главный тренер омской команды Боб Хартли наслаждается жизнью в российской деревне.

На видео можно увидеть, как канадский специалист доит козу, кормит гусей, собирает яблоки и помидоры, пьёт водку, а также занимается другими ежедневными деревенскими делами.

Ранее ходили слухи о том, что Хартли может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но канадец предпочёл остаться в "Авангарде". Хартли отметил, что в данный момент не рассматривает предложения других команд.

"Я больше не иностранный специалист. Я стал русским", - говорит Хартли в конце видео.

Отметим, что новый сезон КХЛ стартовал матчем за Кубок Открытия, в котором "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0. Новичок омской команды Петер Цегларик набрал 3 (2+1) очка в дебютной игре.


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