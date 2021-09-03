Пт, 3.09.2021
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Видео ⟩ В Нью-Йорке затопило метро

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В результате рекордных осадков в Нью-Йорке затопило метро. Очевидцы запечатлели на видео удивительные кадры - стена воды у платформы поезда и настолько затопленные вагоны, что пассажирам пришлось стоять на сиденьях, пишет The New York Times.

В четверг в связи с ураганом "Ида" в Нью-Йорке было объявлено чрезвычайное положение.

Несмотря на то, что "Ида", достигший в воскресенье юга США как ураган четвертой категории, продвигаясь на север, в большей мере потерял свою силу, он вызвал смерчи и наводнения в регионе Нью-Йорка.

Согласно последним данным, в Нью-Йорке и его округе буря унесла жизни 45 человек.

Пострадала транспортная система - в аэропортах Джона Кеннеди и Ла-Гуардия отменены сотни авиарейсов. Полеты отменены и в аэропорту Ньюарк, где затопило терминал.

Из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе. Местами улицы превратились в реки, затопило и станции метро. В связи с этим заметно нарушена работа общественного транспорта.

Галерея: Ураган "Ида" в США


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