Видео ⟩ В Нью-Йорке затопило метро

В четверг в связи с ураганом "Ида" в Нью-Йорке было объявлено чрезвычайное положение.
Несмотря на то, что "Ида", достигший в воскресенье юга США как ураган четвертой категории, продвигаясь на север, в большей мере потерял свою силу, он вызвал смерчи и наводнения в регионе Нью-Йорка.
Согласно последним данным, в Нью-Йорке и его округе буря унесла жизни 45 человек.
Пострадала транспортная система - в аэропортах Джона Кеннеди и Ла-Гуардия отменены сотни авиарейсов. Полеты отменены и в аэропорту Ньюарк, где затопило терминал.
Из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе. Местами улицы превратились в реки, затопило и станции метро. В связи с этим заметно нарушена работа общественного транспорта.
Галерея: Ураган "Ида" в США