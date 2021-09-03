Видео ⟩ В Нью-Йорке затопило метро

Watch: The New York area was under a state of emergency on Thursday after the remnants of Hurricane Ida led to at least 14 deaths and disrupted subway service. Across the city, New Yorkers documented the scene as flood waters overwhelmed buses and subways. https://t.co/spVsdgF0XX pic.twitter.com/r2vg2aDRVg — The New York Times (@nytimes) September 2, 2021

В четверг в связи с ураганом "Ида" в Нью-Йорке было объявлено чрезвычайное положение.

Несмотря на то, что "Ида", достигший в воскресенье юга США как ураган четвертой категории, продвигаясь на север, в большей мере потерял свою силу, он вызвал смерчи и наводнения в регионе Нью-Йорка.

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ — CNN (@CNN) September 2, 2021

Согласно последним данным, в Нью-Йорке и его округе буря унесла жизни 45 человек.

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2, 2021

Пострадала транспортная система - в аэропортах Джона Кеннеди и Ла-Гуардия отменены сотни авиарейсов. Полеты отменены и в аэропорту Ньюарк, где затопило терминал.

Из-за наводнений в Нью-Йорке закрыты многие дороги, в том числе на Манхэттене, в Бронксе и Квинсе. Местами улицы превратились в реки, затопило и станции метро. В связи с этим заметно нарушена работа общественного транспорта.