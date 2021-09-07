Видео ⟩ 16-летний игрок СКА забил первый гол в КХЛ. Раньше него забивали только двое

Помимо заброшенной шайбы Мичков сделал также две результативные передачи. Таким образом, юный хоккеист стал лишь четвёртым игроком до 17 лет, который забивал в КХЛ , и самым молодым среди тех, кто набирал три очка за матч (16 лет 271 день).

Самым юным автором гола в истории КХЛ является Максим Кицын, который в 2008 году забросил шайбу в ворота минского "Динамо" в возрасте 16 лет 254 дня. Интересно, что вторую строчку в этом списке занимает Владимир Тарасенко из "Сибири" (16 лет 256 дней), который забросил свою первую шайбу в КХЛ в тот же день, что и Кицын.