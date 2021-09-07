Из-за неуплаты налогов сеть ресторанов Tokyo City прекратила свою работу

По ее словам, у компании не было процессуального права обратиться в суд до тех пор, пока гендиректор СГД не получил ответ на жалобу Tokyo City.

"Пытаясь найти какое-то положительное решение, которое позволило бы сохранить компанию и более 250 рабочих мест, мы были вынуждены заключить соглашение с СГД о графике добровольной уплаты налоговой задолженности, чтобы компания могла выжить до суда.

Однако СГД назвала суммы, указанные в нашем графике добровольных платежей, недостаточными и при этом отказалась назвать суммы, которые СГД была бы готова рассмотреть", - сказала Гайле.

Она подчеркнула, что если такая ситуация продолжится, то у Tokyo City не будет шансов сохранить ни компанию, ни рабочие места для своих сотрудников до "справедливого судебного разбирательства".

Гайле также отметила, что за время своего существования Tokyo City заплатила более шести миллионов евро налогов в государственный бюджет, включая более 120 000 евро налогов на рабочую силу каждый месяц.

Работа во время Covid-19

Как и многие представители отрасли, компания пережила особенно сложный период из-за ограничений в связи с Covid-19, поэтому Tokyo City воспользовалась государственной помощью и налоговыми льготами. Никаких заявлений или отказов от государственных органов, свидетельствующих о том, что компания действовала ненадлежащим образом, не поступало. Право на получение такой помощи имели только компании, которые добросовестно уплатили все налоги до установленных ограничений.

Общая государственная помощь составила почти миллион евро. Если компания будет вынуждена закрыться из-за действий СГД, то, по мнению Tokyo City, это означает, что вся помощь, оказываемая государством, в конечном итоге окажется бесполезной, потому что компании больше не будет и рабочие места будут ликвидированы.

Контекст

Как уже сообщалось, сеть ресторанов Tokyo City попала в поле зрения налоговых администраторов в конце 2017 года. После попытки СГД взыскать 10 миллионов долга за зарплаты в конвертах и ​​уклонение от уплаты налогов с предприятий, руководящих Tokyo City - SIA Resto Court, SIA Restograd и SIA Stollons, - они были ликвидированы в 2018 году. Вместо них были созданы SIA Tokyo City и SIA TC-11. Теперь благодаря праву на безальтернативное взыскание долга с этих компаний будет взыскано более 10 миллионов евро.

Ситуации, в которых предприниматели пытаются избежать выплаты налоговой задолженности через так называемые переходные компании, не редкость в повседневной жизни налоговых администраторов.

Схема проста - компании, в отношении которых СГД наложила штрафы, ликвидируются, вместо этого создаются новые компании и продолжается прежняя хозяйственная деятельность.

"Вывеска одна и та же, но время от времени меняются реквизиты и кассовые чеки. Мы как налоговые администраторы узнаем это, наблюдая, что происходит с возвратом налоговой задолженности. В таких ситуациях иногда действительно возникало чувство беспомощности - была компания, были долги - эту компанию, как мы говорим, сносят, место другое, делает то же самое, но никаких санкций против этого мы применить не можем", - комментирует Санта Гаранча, директор Управления по уплате налогов СГД.

"Если компания с долгами ликвидируется, а на ее месте начинает работать другая с такими же активами, мы предпринимаем те же действия в отношении новой компании с решением о безальтернативном взыскании. Это один из тех случаев, когда есть сеть, в том числе и в Риге, популярных заведений общественного питания, которые столкнулись с этим процессом", - комментирует Гаранча.