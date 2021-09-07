Вт, 7.09.2021
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Из-за неуплаты налогов сеть ресторанов Tokyo City прекратила свою работу

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С начала этой недели, 6 сентября, все рестораны Tokyo City и служба доставки прекратили свою работу, потому что против них "неожиданно выступила Служба государственных доходов (СГД)", сообщает исполнительный директор SIA Tokyo City Галина Гайле. 

Главные причины 

По словам Гайле, СГД, не имея возможности взыскать налоговые долги с трех компаний - SIA Resto Court, SIA Stollons и SIA Restograd, ликвидированных в 2019 году и ранее являвшихся аналогичными франшизами в Латвии, приняла решение долг этих компаний - 10,5 млн евро - взыскать с Tokyo City. По мнению компании, это было сделано необоснованно.

Гайле отметила, что компания Tokyo City работает на латвийском рынке с конца 2017 года и до 2021 года ни разу не получала никаких предупреждений или официальных запросов от СГД, которые указывали бы на наличие такой задолженности.

При этом 9 августа этого года компания Tokyo City получила решение СГД о взыскании задолженности по обязательному налогу, которую государственному учреждению ранее не удавалось взыскать с упомянутых трех франшизных компаний. По мнению СГД, налоговым правопреемником этих компаний должен быть Tokyo City. В течение нескольких дней после принятия решения основные текущие счета компании были заблокированы, что фактически остановило деятельность компании Tokyo City.

Есть ли выход?

Переговоры с представителями СГД по разрешению ситуации длились три недели. СГД предлагала два варианта - процесс правовой защиты (TAP) или график добровольных платежей. По словам Гайле, в ходе переговоров было оговорено о ежедневных дополнительных пени в размере 5000 евро.

По ее словам, у компании не было процессуального права обратиться в суд до тех пор, пока гендиректор СГД не получил ответ на жалобу Tokyo City.

"Пытаясь найти какое-то положительное решение, которое позволило бы сохранить компанию и более 250 рабочих мест, мы были вынуждены заключить соглашение с СГД о графике добровольной уплаты налоговой задолженности, чтобы компания могла выжить до суда.

Однако СГД назвала суммы, указанные в нашем графике добровольных платежей, недостаточными и при этом отказалась назвать суммы, которые СГД была бы готова рассмотреть", - сказала Гайле.

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Она подчеркнула, что если такая ситуация продолжится, то у Tokyo City не будет шансов сохранить ни компанию, ни рабочие места для своих сотрудников до "справедливого судебного разбирательства".

Гайле также отметила, что за время своего существования Tokyo City заплатила более шести миллионов евро налогов в государственный бюджет, включая более 120 000 евро налогов на рабочую силу каждый месяц.

Работа во время Covid-19

Как и многие представители отрасли, компания пережила особенно сложный период из-за ограничений в связи с Covid-19, поэтому Tokyo City воспользовалась  государственной помощью и налоговыми льготами. Никаких заявлений или отказов от государственных органов, свидетельствующих о том, что компания действовала ненадлежащим образом, не поступало. Право на получение такой помощи имели только компании, которые добросовестно уплатили все налоги до установленных ограничений.

Общая государственная помощь составила почти миллион евро. Если компания будет вынуждена закрыться из-за действий СГД, то, по мнению Tokyo City, это означает, что вся помощь, оказываемая государством, в конечном итоге окажется бесполезной, потому что компании больше не будет и рабочие места будут ликвидированы.

Контекст

Как уже сообщалось, сеть ресторанов Tokyo City попала в поле зрения налоговых администраторов в конце 2017 года. После попытки СГД взыскать 10 миллионов долга за зарплаты в конвертах и ​​уклонение от уплаты налогов с предприятий, руководящих Tokyo City - SIA Resto Court, SIA Restograd и SIA Stollons, - они были ликвидированы в 2018 году. Вместо них были созданы SIA Tokyo City и SIA TC-11. Теперь благодаря праву на безальтернативное взыскание долга с этих компаний будет взыскано более 10 миллионов евро.

Ситуации, в которых предприниматели пытаются избежать выплаты налоговой задолженности через так называемые переходные компании, не редкость в повседневной жизни налоговых администраторов.

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Схема проста - компании, в отношении которых СГД наложила штрафы, ликвидируются, вместо этого создаются новые компании и продолжается прежняя хозяйственная деятельность.

"Вывеска одна и та же, но время от времени меняются реквизиты и кассовые чеки. Мы как налоговые администраторы узнаем это, наблюдая, что происходит с возвратом налоговой задолженности. В таких ситуациях иногда действительно возникало чувство беспомощности - была компания, были долги - эту компанию, как мы говорим, сносят, место другое, делает то же самое, но никаких санкций против этого мы применить не можем", - комментирует Санта Гаранча, директор Управления по уплате налогов СГД.

"Если компания с долгами ликвидируется, а на ее месте начинает работать другая с такими же активами, мы предпринимаем те же действия в отношении новой компании с решением о безальтернативном взыскании. Это один из тех случаев, когда есть сеть, в том числе и в Риге, популярных заведений общественного питания, которые столкнулись с этим процессом", - комментирует Гаранча.

По информации Firmas.lv, совладельцем сети ресторанов и реальным бенефициаром является гражданин Российской Федерации Алексей Слюзов.


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