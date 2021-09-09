ЕСПЧ не разрешил высылать прибывших нелегально афганцев, скрывающихся в Литве

ЕСПЧ сообщил, что принял такое решение в деле Садида и других лиц против Литвы, связанным с пятью гражданами Афганистана, которые утверждают, что попали в Литву через границу с Беларусью, и скрываются в стране.

Как говорится в сообщении суда, временные меры защиты действуют до 29 сентября. В нем также отмечается, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе этого года. С этого времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского режима.

ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории Литвы.

Граждане Афганистана просят ЕСПЧ остановить их переселение в Беларусь и решением Страсбургского суда Литве до 29 сентября указано, что они не могут быть выселены из страны, на территории которой уже находятся.