Видео ⟩ Супруга Михаэля Шумахера впервые о жизни после трагедии
Жена Михаэля Шумахера, Коринна Шумахер, рассказала о жизни легенды гонок "Формула-1" после трагедии на лыжном курорте в документальном фильме от Netflix.
Жена Михаэля Шумахера, Коринна Шумахер, рассказала о жизни легенды гонок "Формула-1" после трагедии на лыжном курорте в документальном фильме от Netflix.
Новый фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера эмоциональный и даёт представление о его жизни, карьере и несчастном случае во время катания на лыжах в 2013 году.
Супруга Шумахера после происшествия постоянно была рядом с мужем, но до этого семья публично не говорила о произошедшем:
"Я никогда не винила Бога в том, что произошло. Это было несчастье. Всегда ужасно думать: "Почему это происходит с Михаэлем или с нами?". Но почему тогда это происходит и с другими людьми? Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только мне его не хватает. Есть дети, семья, его отец и окружающие. Я думаю, что всем не хватает Михаэля, но он здесь. Это другое, но он здесь, и я думаю, это даёт нам силы".
В новом документальном фильме Коринна также рассказала об одном из последних желаний, которое Михаэль озвучил незадолго до аварии.
Она также рассказала, как сейчас обстоят дела в семье: "Мы вместе. Мы живём вместе в одном доме. Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и он чувствовал себя комфортно. Чтобы он чувствовал себя частью нашей семьи, чувствовал нашу связь. Я сделаю всё, чтобы ему было хорошо. Мы все это сделаем".
Пара поженилась в 1995 году, у них родилось двое детей - сын Мик и дочь Джина-Мария. Премьера фильма о жизни Шумахера состоится на платформе Netflix 15 сентября.
Видео: Трейлер фильма о Михаэле Шумахере