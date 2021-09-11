Фото ⟩ 11 сентября: в Посольстве США прошло памятное мероприятие

В рамках мероприятия на площади Вашингтона в Риге, около мемориальной таблички памяти жертв 11 сентября, состоялась церемония возложения цветов, минута молчания, а также обращение посла США в Латвии Джона Карвайла, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, министра обороны Артиса Пабрикса и мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Обращение посла США в Латвии Джона Карвайла:

"Уважаемые министры Эдгар Ринкевич и Артис Пабрикс, мэр Мартиньш Стакис, и уважаемые собравшиеся. От лица Соединенных Штатов Америки хочу выразить благодарность за ваше присутствие на памятном мероприятии, посвященном 20-й годовщине террористических актов 11 сентября.

20 лет назад в этот день почти три тысячи человек из США и 90 других стран погибли в результате чудовищных терактов.

Мы собрались здесь, чтобы почтить память этих невинных людей, утешить их по-прежнему скорбящие семьи, а также отдать дань уважения героическим действиям полицейских, пожарных, медиков и других служб быстрого реагирования, представители которых отдали свои жизни, чтобы спасти других.

Мы благодарны Латвии, которая 10 лет назад установила мемориальную табличку в память об этом трагическом дне. На этой табличке выгравированы слова из стихотворения Билли Коллинза, поэта-лауреата США того времени. Эти трогательные слова помогали нам пережить горе тогда и помогают помнить это событие сегодня. Отрывок из стихотворения гласит:

Names written in the pale sky.

Names rising in the updraft amid buildings.

Names silent in stone.

Or cried out behind a door.

Names blown over the earth and out to sea.

Памятное мероприятие в этом году имеет особое значение, поскольку оно первое после окончания войны в Афганистане. Мы никогда не забудем отважных солдат, которые отправились так далеко и многим пожертвовали, чтобы отреагировать на террористическую угрозу.

Четыре латвийских солдата отдали свои жизни в этой борьбе, и мы чтим их храбрость и самопожертвование.

Мы никогда не забудем Латвию, которая была с нами в трудную минуту и присоединилась к борьбе за сохранение нашей свободы и образа жизни. Наш союз, наша дружба - нерушимы.