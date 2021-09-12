Вс, 12.09.2021
Был такой звук, как будто два трамвая столкнулись. Видела какую-то вспышку, вообще не могла понять, что это может быть жительница дома, неподалеку от места аварии электромобиля
жительница дома, неподалеку от места аварии электромобиля

ВИДЕО ⟩ 58-летнего Холифилда отправили в нокаут на боксёрском шоу в Голливуде

ФОТО: EPA/Scanpix

В ночь на 12 сентября в Голливуде состоялся вечер бокса от компании Triller Fight Club, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал 58-летнего соперника. При этом Холифилд не согласился с остановкой боя, назвав её преждевременной.

Отметим, что комментатором этого поединка стал 45-й президент США Дональд Трамп.

Изначально соперником Витора Белфорта должен был стать Оскар Де Ла Хойя, но накануне американец заболел коронавирусом и было принято решение заменить его Эвандером Холифилдом.

Свой предыдущий поединок Холифилд провёл в мае 2011 года, победив датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом в десятом раунде. В активе американца 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи.

44-летний бразилец Витор Белфорт является бойцом смешанных единоборств (ММА). На его счету 26 побед (18 нокаутом) и 14 поражений.


НАВЕРХ
Back