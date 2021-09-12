ВИДЕО ⟩ 58-летнего Холифилда отправили в нокаут на боксёрском шоу в Голливуде

Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал 58-летнего соперника. При этом Холифилд не согласился с остановкой боя, назвав её преждевременной.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield



We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq — 𝙎𝙡𝙖𝙬𝙨𝙤𝙢𝙚🇦🇺 (@SlawsomeMMA) September 12, 2021

Отметим, что комментатором этого поединка стал 45-й президент США Дональд Трамп.

Изначально соперником Витора Белфорта должен был стать Оскар Де Ла Хойя, но накануне американец заболел коронавирусом и было принято решение заменить его Эвандером Холифилдом.

Свой предыдущий поединок Холифилд провёл в мае 2011 года, победив датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом в десятом раунде. В активе американца 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи.