Вт, 14.09.2021
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ВИДЕО ⟩ Фанаты ЦСКА прилетели в Тулу на воздушном шаре

ФОТО: скриншот с youtube.com

Двенадцать болельщиков московского ЦСКА отправились на матч 7-го тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала" на воздушном шаре. Об этом сообщается в Instagram Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Один из фанатов в разговоре с корреспондентом "МК в Туле" рассказал, что они постоянно ищут новые варианты поездки на футбол. "Пешком в Тулу парни ходили, на велосипедах ездили. Главное показать команде, куда нужно стремиться. Вверх", - резюмировал болельщик.

Другой болельщик рассказал, что полёт длился около 50 минут на высоте 600-800 метров, а аренда шара и услуги профессионального пилота обошлись примерно в 60 тысяч рублей (700 евро).

"Были и электрички, и автобусы, и машины. Ехали автостопом, на велосипедах - это ведь тоже необычно, 200 км практически. Пешком тоже ходили. Сейчас вот на шаре наконец-то удалось", - рассказал "Матч-ТВ" 39-летний предприниматель Константин Красиков, который болеет за ЦСКА с 1996 года.

Матч между тульским "Арсеналом" и ЦСКА завершился вничью - 2:2. После семи туров "армейцы" занимают 8-е место в турнирной таблице (10 очков), а "Арсенал" идёт на 15-м (5 очков).

Видео: На шаре за ЦСКА в Тулу. Арсенал - ЦСКА


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