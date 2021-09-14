ВИДЕО ⟩ Фанаты ЦСКА прилетели в Тулу на воздушном шаре

Один из фанатов в разговоре с корреспондентом "МК в Туле" рассказал, что они постоянно ищут новые варианты поездки на футбол. "Пешком в Тулу парни ходили, на велосипедах ездили. Главное показать команде, куда нужно стремиться. Вверх", - резюмировал болельщик.

Другой болельщик рассказал, что полёт длился около 50 минут на высоте 600-800 метров, а аренда шара и услуги профессионального пилота обошлись примерно в 60 тысяч рублей (700 евро).

"Были и электрички, и автобусы, и машины. Ехали автостопом, на велосипедах - это ведь тоже необычно, 200 км практически. Пешком тоже ходили. Сейчас вот на шаре наконец-то удалось", - рассказал "Матч-ТВ" 39-летний предприниматель Константин Красиков, который болеет за ЦСКА с 1996 года.

Матч между тульским "Арсеналом" и ЦСКА завершился вничью - 2:2. После семи туров "армейцы" занимают 8-е место в турнирной таблице (10 очков), а "Арсенал" идёт на 15-м (5 очков).