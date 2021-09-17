Пт, 17.09.2021
Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Выявлено 533 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель превысил 300

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 533 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

426 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 107 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 297,6 до 307,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 35 1085 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 614 человек, 2635 заразившихся коронавирусом скончались.


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