Выявлено 533 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель превысил 300

Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

426 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 107 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 297,6 до 307,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 35 1085 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.