Выявлено 533 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель превысил 300
За минувшие сутки в Латвии выявлено 533 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 533 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет.
426 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 107 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 297,6 до 307,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 35 1085 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 614 человек, 2635 заразившихся коронавирусом скончались.