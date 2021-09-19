Кариньш хочет увеличить необлагаемый минимум

Премьер-министр 18 сентября на съезде "Единства" отметил, что он и министр финансов Янис Рейрс (JV) выступают за увеличение необлагаемого налогом минимума.

Кариньш также сообщил, что, по мнению министров "Нового единства" и фракции Сейма, приоритетами бюджета следующего года являются повышение заработной платы в сфере здравоохранения, образования и внутренних дел. Представители политической силы также выступают за повышение доступности медицинских услуг, значительное увеличение финансирования науки, а также за продолжение значительных инвестиций в региональное развитие.

Говоря о здравоохранении, премьер-министр подчеркнул, что с 2016 года бюджет сектора здравоохранения увеличился вдвое. Средства также неустанно инвестировались во время Covid-19. Кариньш убежден, что в следующем году продолжится значительное увеличение бюджета, однако, по его мнению, ему нужен кто-то, кто готов взять бразды правления в свои руки и навести порядок в системе здравоохранения.

Он добавил, что ожидает, когда реформа больничных уровней будет представлена ​​правительству.

При этом премьер-министр подчеркнул, что сейчас растут зарплаты, экономика, экспорт и инвестиции, а также снижается безработица.

"Мы на правильном пути, и теперь нужно это удержать", - сказал он.

Кариньш отметил, что с момента восстановления независимости Латвия пережила несколько кризисов.

"Мы должны помнить, что все кризисы временны, поэтому важно поддерживать сплоченность общества в это время - разделение и поляризация - самые большие угрозы для нашей страны сейчас",

- сказал премьер-министр, добавив, что "Единство" должно поддерживать мир и центр, как это было в 2008 году.