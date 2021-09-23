Видео ⟩ Коалиция достигла политического соглашения по бюджету 2022 года

Он указал, что в бюджете следующего года очень важно будет способствовать экономическому росту, благосостоянию населения, а также развитию определенных отраслей.

В пятницу, 24 сентября, премьер-министр созовет внеочередное заседание правительства для обсуждения госбюджета на следующий год. На заседании министр финансов Янис Рейрс подробно расскажет о конкретных цифрах, сказал Кариньш.

Он добавил, что:

в следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования и внутренних дел,

значительно увеличится финансирование научных исследований,

доступ к услугам в области здравоохранения, включая онкологию, будет значительно расширен.

При этом коалиция договорилась о снижении налоговой нагрузки на рабочую силу. Этот шаг направлен на людей с низкими зарплатами - с 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро.

Также планируются крупные инвестиции для поддержки больших компаний. Очень значительные инвестиции ожидаются в региональное развитие, в том числе дороги и муниципальную инфраструктуру.