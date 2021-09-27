Ошибка в расчетах финансирования: под удар попали молодые предприниматели из Латвии

"Причина в том, что это оставшееся финансирование, которое у нас есть, оно зарезервировано для существующих утвержденных грантов - для выплаты, например, если была подана заявка на закупку оборудования, которое мы одобрили. При покупке оборудования продавец предоставляет все документы. Мы оплачиваем эту часть софинансирования, которая составляет 50%. Часть суммы зарезервирована для него, а часть зарезервирована исключительно для нас, чтобы иметь возможность поддерживать сеть бизнес-инкубатора, и этого финансирования сейчас, мы подсчитали, хватит до первого, может быть, второго квартала следующего года", - рассказала директор департамента бизнес-инкубатора LIAA Лаура Очагова.

В чем причина?

При запуске программы Бизнес-инкубатора в этот плановый период было выделено 25 миллионов евро, которых должно было хватить до конца 2023 года. Причины поворота событий следует искать полтора года назад, когда LIAA отчитывалось в Минэкономики о прогрессе, достигнутом на данный момент в программе: показатели соответствующего периода были достигнуты с меньшими затратами, чем планировалось. И исходя из прогноза агентства, что не все финансирование будет израсходовано к концу программы, в июле 2020 года Министерство экономики подтолкнуло правительство к сокращению финансирования программы Бизнес-инкубатора на четыре с половиной миллиона евро (с 25,7 миллиона евро до 21 млн евро). В то же время оптимистичные прогнозы привели к увеличению числа целей, которые должны были быть достигнуты, а тем временем в инкубаторы были приняты новые участники.

На вопрос, ошибалось ли LIAA в своих прогнозах, Лаура Очагова отвечает:

"Да, мы не рассчитывали, что количество заявок на гранты увеличится на 200 процентов".

Учитывая влияние Covid-19, весной прошлого года предпринимателям разрешили подавать заявки на дополнительные гранты в течение одного года. Кроме того, компании, допущенные в инкубатор, с каждым годом становились все более влиятельными, поэтому спрос на гранты также увеличивался. Средняя финансовая поддержка для одной компании увеличилась с 3686 евро в 2018 году до 10 616 евро в прошлом году.

Однако денег не остается не только на гранты, но и на содержание самой сети инкубаторов, куда ушла пятая часть расходов, или почти 3,5 миллиона евро. Теперь LIAA требует дополнительных денег, кроме того - уже из госбюджета, а они составляют 11 миллионов евро (до 2023 года), что почти в три раза больше, чем было снято ранее.

"Мы также составили ряд сценариев и представили их в министерство, где мы показываем, что если это сокращенное финансирование будет возвращено, мы сможем оказать поддержку тем предприятиям, которые существуют в настоящее время.

Но для того, чтобы бизнес-инкубаторы смогли работать с полной силой, принимать новых предпринимателей, организовывать различные семинары и привлекать экспертов, потребуется гораздо больше финансирования", - говорит Очагова.