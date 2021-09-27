Пн, 27.09.2021
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Инга Васильева, представитель NVD

Ошибка в расчетах финансирования: под удар попали молодые предприниматели из Латвии

Андрис Озолс на пресс-конференции ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Десятки предпринимателей, которые присоединились к бизнес-инкубаторам Латвийского агентства инвестиций и развития и рассчитывали на возможность получить поддержку бизнеса, сообщает программа Латвийского телевидения De facto. Это произошло из-за того, что Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) допустило ошибки в расчетах и ​​прогнозах использования средств ЕС в этот период планирования.

Ранее LIAA планировало, что в конце периода европейского финансирования деньги, предназначенные для инкубаторов, останутcя в избытке, поэтому в прошлом году их переводили на другие программы поддержки. Так получилось, что интерес торговцев вырос и деньги закончились уже сейчас, когда заключенные с предпринимателями инкубационные договоры идут полным ходом, и они рассчитывали на эту поддержку. Поэтому LIAA просит у государства дополнительное финансирование - не только для выполнения обещаний предпринимателей, уже допущенных в бизнес-инкубаторы, но и для поддержания сети самих инкубаторов и не ограничивая допуск новых будущих или существующих торговцев.

Что такое бизнес-инкубатор?

Бизнес-инкубаторы были созданы, чтобы помочь начинающим предпринимателям развивать идеи и осуществлять их работу. Эта программа финансируется за счет средств Европейского Союза.

Поддержка доступна как в форме обучения, так и в форме коворкинга, а также в виде софинансирования по различным позициям. В том числе помощь в продвижении при очень быстром росте.

Первый случай - производитель компьютерного игрового оборудования Azeron

Один из них - производитель компьютерного игрового оборудования Azeron, который был запущен в Вентспилсском бизнес-инкубаторе. В нем работает более 70 сотрудников. Их основной рынок сбыта - США. План поддержки, разработанный совместно с Инвестиционным агентством, предусматривал софинансирование для рекламы в период наибольших продаж.

"В коммерции США лучшее время для работы на этом рынке - киберпонедельник, Черная пятница, а также период до и вскоре после Рождества. Это период, когда все компании вкладывают значительные средства в маркетинг, когда маркетинг становится значительно дороже", - рассказывает член правления Azeron Янис Кулбардис.

Однако в настоящее время компания не знает, будет ли доступна поддержка, учтенная при заключении договора с Вентспилсским бизнес-инкубатором. Если бы знали заранее, что поддержки нет, то планировали бы свои расходы иначе.

"Мы бы не взяли программистов или, соответственно, может быть, перенаправили бы эти средства в другое место - это чисто стратегическое планирование, а теперь оказывается, что мы ... спасибо, конечно, за поддержку, но обманывать нас явно не стоило. Однако мы это учли и вместе с LIAA составили этот план", - говорит Янис Кулбардис.

Второй случай - компания Trempel, производить вешалки для одежды из переработанного картона

Еще одно предприятие-инкубатор Вентспилса SIA Trempel уже вышло на рынок со своей продукцией - вешалками для одежды из переработанного картона. Вся их продукция экспортируется - в основном в Дубай, а также в США, Австралию и другие страны. Этой осенью планировалось открыть собственный завод в Вентспилсе, так как в Риге продукция производится в небольших количествах.

"Здесь есть работа на полную ставку, у другой коллеги тоже полный рабочий день. И я надеюсь, что в ближайшее время будет еще один-два сотрудника. Если не будет помощи, то, конечно, сейчас у этих людей не будет работы.

Может, через полгода, год. Потому что с помощью инкубатора мы можем ускорить этот процесс - все очень просто", - говорит Александр Бобров, владелец SIA Trempel.

Мнение представителя Вентспилсского бизнес-инкубатора

Обещанного в Вентспилсском бизнес-инкубаторе финансирования ждут 25 молодых предпринимателей. И общая сумма, которую они хотят получить, составляет около двухсот тысяч евро. Их планы поддержки утверждены, но нет ясности в отношении выплат.

"Мы объясняем ситуацию всем. Пока мне радостно видеть, что предприниматели достаточно понимающие в этой ситуации. Но сейчас я тоже не компетентна, не уполномочена давать какие-либо обещания коммерсантам относительно определенной даты, когда мы сможем возобновить выдачу этого финансирования, и на каком уровне и в каком процессе все это будет происходить в будущем", - говорит руководитель Вентспилсского бизнес-инкубатора LIAA Лиене Каташевска.

Для выполнения договоренностей, заключенных с компаниями, бизнес-инкубаторам по всей Латвии до конца этого года нужно еще около четырех миллионов евро. В программе столько денег еще есть. Но это все средства, которые остались в программе. Для других компаний, которые позже стали участниками инкубатора и надеялись на поддержку, шансы на ее получение сильно снизились.

Нет денег ни на обучение молодых предпринимателей, ни на содержание самой сети инкубаторов.

"Причина в том, что это оставшееся финансирование, которое у нас есть, оно зарезервировано для существующих утвержденных грантов - для выплаты, например, если была подана заявка на закупку оборудования, которое мы одобрили. При покупке оборудования продавец предоставляет все документы. Мы оплачиваем эту часть софинансирования, которая составляет 50%. Часть суммы зарезервирована для него, а часть зарезервирована исключительно для нас, чтобы иметь возможность поддерживать сеть бизнес-инкубатора, и этого финансирования сейчас, мы подсчитали, хватит до первого, может быть, второго квартала следующего года", - рассказала директор департамента бизнес-инкубатора LIAA Лаура Очагова.

В чем причина?

При запуске программы Бизнес-инкубатора в этот плановый период было выделено 25 миллионов евро, которых должно было хватить до конца 2023 года. Причины поворота событий следует искать полтора года назад, когда LIAA отчитывалось в Минэкономики о прогрессе, достигнутом на данный момент в программе: показатели соответствующего периода были достигнуты с меньшими затратами, чем планировалось. И исходя из прогноза агентства, что не все финансирование будет израсходовано к концу программы, в июле 2020 года Министерство экономики подтолкнуло правительство к сокращению финансирования программы Бизнес-инкубатора на четыре с половиной миллиона евро (с 25,7 миллиона евро до 21 млн евро). В то же время оптимистичные прогнозы привели к увеличению числа целей, которые должны были быть достигнуты, а тем временем в инкубаторы были приняты новые участники.

На вопрос, ошибалось ли LIAA в своих прогнозах, Лаура Очагова отвечает:

"Да, мы не рассчитывали, что количество заявок на гранты увеличится на 200 процентов".

Учитывая влияние Covid-19, весной прошлого года предпринимателям разрешили подавать заявки на дополнительные гранты в течение одного года. Кроме того, компании, допущенные в инкубатор, с каждым годом становились все более влиятельными, поэтому спрос на гранты также увеличивался. Средняя финансовая поддержка для одной компании увеличилась с 3686 евро в 2018 году до 10 616 евро в прошлом году.

Однако денег не остается не только на гранты, но и на содержание самой сети инкубаторов, куда ушла пятая часть расходов, или почти 3,5 миллиона евро. Теперь LIAA требует дополнительных денег, кроме того - уже из госбюджета, а они составляют 11 миллионов евро (до 2023 года), что почти в три раза больше, чем было снято ранее.

"Мы также составили ряд сценариев и представили их в министерство, где мы показываем, что если это сокращенное финансирование будет возвращено, мы сможем оказать поддержку тем предприятиям, которые существуют в настоящее время.

Но для того, чтобы бизнес-инкубаторы смогли работать с полной силой, принимать новых предпринимателей, организовывать различные семинары и привлекать экспертов, потребуется гораздо больше финансирования", - говорит Очагова.

Хотя тема поддержки бизнес-инкубаторов внесена в список планирования фонда в следующем периоде, она будет в узком смысле нацелена на развитие технологических компаний.

Мнение министра экономики 

Поэтому, по мнению министра экономики, ситуацию следует не только спасать с помощью госбюджета, но и продолжать программу инкубатора в существующем профиле, в том числе продолжая софинансировать разработку новых компании с грантами. Это будет вдвойне компенсировано налогами, уплачиваемыми в бюджеты стартапов и успешных компаний. По данным Минэкономики и LIAA, если в программу инкубатора вложить 11 млн евро, налоговые поступления от участников инкубатора будут вдвое выше - 20 млн евро.

"Мы рассмотрели и смоделировали некоторую возможность пересмотреть эту программу из других фондов, но успешных переговоров с ними не было. Поскольку я считаю, что переговоры по бюджету - это для нас последний шанс как от министерства сохранить эту программу, чтобы она не прерывалась", - говорит министр экономики Янис Витенбергс (NA).

Однако, хотя Министерство экономики сделало финансирование бизнес-инкубаторов приоритетом в бюджете следующего года, бюджетные возможности не обещают быть большими, и текущие политические дискуссии показывают, что деньги будут выделены в такие области, как медицина, образование и государственная граница. "Если мы посмотрим на эту инициативу Минэкономики, то она всегда финансировалась из средств Евросоюза. Он имеет специально разработанную программу и специальные инвестиции для поддержки новых предпринимателей. И мы также призываем Министерство экономики не откладывать, а скорее сесть за стол и поскорее начать работу над необходимыми постановлениями Кабинета министров", - говорит директор Департамента коммуникаций Министерства финансов Алексис Яроцкис.

Пятьсот компаний получили гранты в рамках этой программы, но максимальная сумма, которую инкубаторий может получить в рамках различных видов поддержки, составляет до 200 000 евро. Лишь немногие достигли потолка. За этот период нефинансовую поддержку в инкубаторах получили почти тысяча торговцев. Ликвидировано около пяти процентов компаний, получивших инкубационную поддержку.


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