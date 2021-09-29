Организации медиков: нехватка людей в медсекторе достигла катастрофического уровня

По мнению организаций, без дополнительных финансовых ресурсов на приоритеты здравоохранения финансирование этого сектора с 2022 по 2024 год останется на уровне более чем в два раза меньше, чем в других европейских странах.

По оценке организаций, подготовленное правительством предложение о финансировании из госбюджета не предусматривает увеличения доли финансирования сектора в общем государственном бюджете в соответствии с прогнозом роста валового внутреннего продукта (ВВП). Планируется, что в 2024 году он все еще составит 3,9% ВВП. По мнению организаций, такой объем не только помешает внедрению новой модели оплаты труда, но и не даст возможности существенно улучшить качество и доступность медицинской помощи.

"Особенно печально, что Литва и Эстония, с которыми мы начали с одной и той же исходной позиции после восстановления независимости, за эти годы смогли реформировать систему здравоохранения и выделить на нее значительно больше средств госбюджета", - сказал Артур Шилов, председатель правления LJĀA.

Суммарное финансирование здравоохранения (государственное и частное) на душу населения в 2020 году в Латвии составило 1766 евро, а в Литве и Эстонии - 2505 и 2512 евро соответственно, следует из расчетов организаций. Эта разница еще более значительна, если посмотреть на страны Северной Европы, где, например, Норвегия на лечение одного своего жителя тратит 5748 евро в год.

Президент LĀB Илзе Айзсилниеце, в свою очередь, подчеркивает, что медработники устали не только от перегрузки, но и "от бесполезных решений политиков", потому что из-за них невозможно обеспечить пациентам современное и эффективное лечение.

"Намного труднее, чем иметь более долгий рабочий день, наблюдать, как становятся инвалидами или уходят из жизни пациенты, которых можно было бы спасти, если бы у государства был долгосрочный план развития сектора здравоохранения, а у политиков - смелость пересмотреть полезность расхода госбюджета", - сказала Айзсилниеце.

Ежегодно из Латвии уезжает около 200 врачей, а ситуация с помощниками врачей, медсестрами и их ассистентами, которые являются одним из краеугольных камней системы здравоохранения, еще хуже.

"Медсестер уже в скором будущем мы сможем вписать в "Красную книгу",

поскольку их количество с 1990-х годов сократилось почти вдвое и сейчас в Латвии не хватает 3500 медсестер! В свою очередь, существующий персонал стремительно стареет - средний возраст врачей и семейных врачей - 54 года, а медсестер - 48 лет", - добавила Илзе Ортвейна, вице-президент LMA.

По информации организаций, в Латвии на 1000 населения приходится 3,2 врача и 4,6 медсестры, в Эстонии - 3,4 врача и 6,2 медсестры, а в Литве - 4,5 врача и 7,8 медсестры. Однако по сравнению с развитыми европейскими странами разница еще более значительная: например, в Австрии на 1000 жителей приходится 5,2 врача, а в Норвегии - 17,2 медсестры.

Как сообщалось, в бюджете на 2022 год наибольшее дополнительное финансирование - 170,9 млн евро - предусмотрено на здравоохранение.

Однако эта сумма значительно меньше первоначально запрошенных Минздравоом 702 млн евро, которые необходимы для достижения всех поставленных целей.

По расчетам Минздрава, для большого количества врачей и медсестер в 2022 году запланировано повышение заработной платы в размере от 4% до 6%.

Данные, опубликованные Центральным статистическим управлением в конце августа, показали, что средняя валовая заработная плата, или средняя заработная плата до уплаты налогов, при полной занятости в Латвии во втором квартале этого года составила 1237 евро. Среди них здравоохранение было среди семи секторов, где среднемесячная брутто-зарплата при полной занятости была выше, чем в среднем по стране: в финансовом и страховом секторе она составляла 2258 евро, в сфере информационно-коммуникационных услуг - 1955 евро, энергетики - 1644 евро, в сфере здравоохранения и соцпомощи - 1564 евро, госуправления - 1444 евро, профессиональных, научных и технических услуг - 1400 евро, а в горнодобывающей промышленности и сфере отработки карьеров - 1319 евро.