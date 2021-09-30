Россия потеряла ещё одну спортсменку. 22-летняя биатлонистка решила выступать за Украину

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что 22-летнюю спортсменку будут готовить с прицелом на следующую Олимпиаду.

"Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле", - приводит слова Брынзака Sport.ua.

По словам Брынзака, у Сидоровой "есть перспективы и потенциал" и она "поможет" украинской сборной.

Дарья Сидорова выигрывала летние и зимние первенства России, а также выступала на Кубке IBU (13-е место - лучший результат). Бывший тренер спортсменки Максим Кугаевский заявил, что Россия упускает очередной талант.

"Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат", - сказал Кугаевский ТАСС.